بسبب الألعاب النارية.. مشاجرة عنيفة بين أربعة شباب في التبين

شهدت منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، مشاجرة عنيفة بين أربعة شباب، مما أسفر عن إصابة أحدهم بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقد النطق، بسبب قيام المجني عليه بمعاتبة المتهمين على قيامهم بإشعال ألعاب نارية، ما تسبب في ذعر كبير للأهالي.

وردت إشارة من مستشفى قصر العيني، لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب يدعي "مروان محمد قاسم" مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وحالته الصحية سيئة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه أثناء سيره بمنطقة المساكن بصحبة أحد أقرابه يدعي "عبد الشافي قاسم"، بسبب قيام كل من المتهمين "صفوان طارق"، 21 سنة، 2_ هشام ناصر، 23 سنة، بإلقاء الألعاب النارية بالطريق ما أدت إلي فزع المارة، فقام المجني عليه بمعاتبتهم، فقاموا بتوبيخه وتطورت المشادة الكلامية فيما بينهم إلي مشاجرة أحدثوا إصابة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 585 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.