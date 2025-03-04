مختار جمعة: الصيام وقاية للشباب.. ورمضان شهر الطاعة والبركة

أوصى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الشباب بالصيام لمن لم يتمكن من الزواج، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".

كما أكد جمعة في برنامج "الصراط المستقيم" المذاع على قناة "تن"، أن شهر رمضان للطاعة والعبادة، إذ يجمع بين الصيام والقيام والصدقة وصلة الأرحام، وتتجلى فيه معاني الخير والبركة.

ودعا المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة العظيمة للتقرب إلى الله وتعزيز القيم الروحية والاجتماعية.