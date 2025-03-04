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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مختار جمعة: الصيام وقاية للشباب.. ورمضان شهر الطاعة والبركة

الدكتور مختار جمعة،
الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق
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أوصى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الشباب بالصيام لمن لم يتمكن من الزواج، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".

كما أكد جمعة في برنامج "الصراط المستقيم" المذاع على قناة "تن"، أن شهر رمضان للطاعة والعبادة، إذ يجمع بين الصيام والقيام والصدقة وصلة الأرحام، وتتجلى فيه معاني الخير والبركة.

 ودعا المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة العظيمة للتقرب إلى الله وتعزيز القيم الروحية والاجتماعية.

الدكتور مختار جمعة رمضان شهر الطاعة والبركة الصيام وقاية للشباب