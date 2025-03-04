مختار جمعة: الصيام حماية من المعاصي وباب من أبواب الخير

تحدث الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن فضائل الصيام، مؤكدًا أنه من أعظم أبواب الخير ووسيلة لحماية الإنسان من المعاصي في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وخلال حديثه في برنامج "الصراط المستقيم" المذاعة على قناة "تن"، استشهد بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: "كنت مع رسول الله في سفر، فسرت قريبًا منه فقال: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير.. الصوم جُنة، والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا".