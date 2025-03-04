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الثلاثاء 04 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القناة 13 الإسرائيلية: حماس تعيد بناء صفوفها استعدادًا لاستئناف القتال

حماس
حماس
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الحركة تمكنت من ضم آلاف العناصر الجدد إلى صفوفها. 
ونقلت القناة عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط أن التقديرات تشير إلى أن عدد مقاتلي حماس قبل الحرب كان يقارب 30 ألفًا، وأن الأوضاع الحالية تعكس عودة الأعداد إلى مستوياتها السابقة.

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