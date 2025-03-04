القناة 13 الإسرائيلية: حماس تعيد بناء صفوفها استعدادًا لاستئناف القتال

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الحركة تمكنت من ضم آلاف العناصر الجدد إلى صفوفها.

ونقلت القناة عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط أن التقديرات تشير إلى أن عدد مقاتلي حماس قبل الحرب كان يقارب 30 ألفًا، وأن الأوضاع الحالية تعكس عودة الأعداد إلى مستوياتها السابقة.