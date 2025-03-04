عقب انتقادات حادة لـ"العتاولة 2".. هشام هلال: لا علاقة لي بهذا الجزء

أوضح الكاتب هشام هلال، مؤلف سيناريو الجزء الأول من مسلسل "العتاولة"، أنه لا علاقة له بالجزء الثاني المعروض حاليًا على شاشة "أم بي سي" مصر.

وجاء تصريح هلال عقب موجة من الانتقادات اللاذعة التي وجهها بعض النقاد لسيناريو "العتاولة 2"، حيث وصفوه بالضعف، وامتلائه بالإيحاءات والعبارات الغريبة، وكثرة مشاهد الرقص. كما أشاروا إلى أن الجزء الثاني لم يحقق النجاح الذي حققه الجزء الأول عند عرضه ضمن الخريطة الدرامية في شهر رمضان.

وكتب هلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لكل من سألني أو أشار بتصريح أو تلميح عن مسئوليتي في تأليف سيناريو الجزء الثاني من مسلسل العتاوّلة، أود أن أوضح الآتي، أنه لا صلة لي من قريب أو بعيد بهذا الجزء، فقد أعلنت اعتذاري عن كتابته عقب انتهاء الجزء الأول، وأوضحت اسبابي في حينها.. وتم التفاهم والاتفاق مع كافة الأطراف المعنية، والذين أشكر لهم وفائهم بالاتفاق والذي تمثل في توجيه الشكر لشخصي بكل أمانة ونزاهة، احييهم عليها واتمنى لهم دوام التوفيق فيما يقدمونه".