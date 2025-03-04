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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم كرفان بسيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أُصيب أربعة أشخاص، أحدهم بحروق، في حادث تصادم بنطاق مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين تصادم سيارة كارفان مجهزة بمطبخ متنقل مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 5 بطريق " الخارجة – الداخلة " بنطاق مركز الخارجة أسفر عن إصابة كل من جمال صغير مرتضى، 32 عامًا، ومقيم محافظة أسوان وأصيب بحروق بالقدم اليمنى واليسرى والساعد اليد اليسرى بسبب تواجد مياه مغلية داخل مطبخ السيارة الكارفان، عمرو محمد حسين، 32 عامًا ومقيم محافظة الإسماعيلية، صالح محمد حمزة، 40 عامًا، ومقيم محافظة الأقصر، محمد علي حسن 48 عامًا ومقيم محافظة الأقصر.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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