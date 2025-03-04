البنتاجون: الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على مواجهة التهديدات الإيرانية

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، مشددين على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة هذا التحدي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت عن توقيع إعلان لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت منذ توليها السلطة في 20 يناير على صفقات أسلحة بقيمة 12 مليار دولار لصالح إسرائيل.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، بما في ذلك تعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات الإقليمية.

كما لفت روبيو إلى أن القرار يأتي في إطار إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة، مؤكدًا أن واشنطن ستعمل على تسريع إجراءات تزويد إسرائيل بالمعدات الدفاعية المتطورة.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات الإقليمية، مما يعكس التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.