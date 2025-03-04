وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة بالكامل بأمن إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس،الاثنين، أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بنسبة 100% بأمن إسرائيل، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

ناقش الوزيران التطورات الإقليمية والمصالح الثنائية وأولويات المساعدة الأمنية، حيث شدد هيجسيث على "الرابطة غير القابلة للكسر" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أكدا على أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، واتفقا على العمل معًا لمواجهة هذا التحدي.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت عن توقيع إعلان لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على صفقات أسلحة بقيمة 12 مليار دولار لإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استخدام كافة الأدوات الممكنة لتعزيز أمن إسرائيل ومواجهة التهديدات الأمنية.

يأتي هذا الدعم الأمريكي في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، ما يعكس التزام واشنطن القوي بتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل.