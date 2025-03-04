غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة بتروجيت في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو استعداداته لمواجهة بتروجيت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يواجه فريق غزل المحلة، نظيره بتروحيت في اللقاء المقرر إقامته مساء غدًا الأربعاء على ملعب استاد الكلية الحربية في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

بابافاسيليو يراهن على انسجام لاعبي غزل المحلة

ويراهن بابافاسيليو على الانسجام بين لاعبي فريق غزل المحلة لحسم هذه المواجهة المهمة أمام الفريق البترولي، خاصة في ظل تحسن نتائج زعيم الدلتا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان فريق غزل المحلة دخل معسكرًا مغلقًا منذ أول أمس الإثنين، بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة بتروجيت.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.