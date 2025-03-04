ترامب: سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعمل على إبرام اتفاقات مع روسيا وأوروبا لوضع حد للحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو تبدي رغبة في التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع.

وردا على سؤال حول مصير الاتفاق المتعلق بالمعادن بين واشنطن وكييف، والذي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو إنهاء النزاع، نفى ترامب أنه أصبح "بحكم الميت"، مشددًا على أنه سيقدم تحديثًا بشأنه مساء الثلاثاء.

فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لكييف، أعلن ترامب أنه لم يناقش بعد مسألة وقفها، وذلك رغم التكهنات حول إمكانية اتخاذه هذا القرار عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين: "لم أتحدث عن هذا الأمر حتى الآن. سنرى ماذا سيحصل. هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه".