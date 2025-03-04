ترامب: زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانًا" للولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانًا" للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، وذلك في أعقاب المشادة الكلامية التي جرت بينهما يوم الجمعة في البيت الأبيض.

وخلال حديثه في البيت الأبيض، قال ترامب: "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمه في السراء والضراء".

على الرغم من التوترات، أشار ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنًا، مؤكدًا أن زيلينسكي أعرب عن اعتقاده بأن الحرب ستستمر لفترة طويلة، لكنه تمنى أن يكون مخطئًا في ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعمل على إبرام اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مشددًا على أن "روسيا ترغب أيضًا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع".