إصابة 50 شخصًا في حادث تصادم حافلتين سياحيتين ببرشلونة

أعلنت السلطات في برشلونة، الاثنين، إصابة أكثر من 50 شخصًا إثر حادث تصادم بين حافلتين سياحيتين في العاصمة الكتالونية شمال شرق إسبانيا.

وأوضحت الجهات الرسمية أن أربعة أشخاص في حالة حرجة، بينما تم نقل بقية المصابين إلى عدة مستشفيات في المدينة لتلقي العلاج. ولم يتم الكشف عن هويات المصابين في البداية، باستثناء الإشارة إلى أن بعض المشاة كانوا من بين الضحايا، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عامًا.

وفقًا للسلطات، فإن المصابين هم مجموعة من السياح الشباب من إيطاليا، معظمهم في سن 17 و18 عامًا، كانوا يقيمون في فندق بمنتجع لوريت دي مار الكتالوني، وقاموا برحلة ليوم واحد إلى برشلونة.

وقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة الإيطالية بحافلة أخرى متوقفة على جانب شارع دياجونال، أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة، حيث كانت الحافلة المتوقفة تُقل سائحين قادمين من سفن رحلات بحرية. وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها قناة RTVE، أن هؤلاء السياح جاءوا من ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

لا يزال سبب الحادث غير معروف، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابساته. من جانبه، أكد الرئيس الإقليمي سلفادور إيلا دعم الحكومة الكتالونية للمصابين، متعهدًا بتقديم المساعدة اللازمة.