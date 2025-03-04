استمرار الحملات الأمنية لمصادرة الألعاب النارية بالفيوم لليوم الثاني على التوالي.. صور

تواصلت الحملات الأمنية بمحافظة الفيوم، لليوم الثاني على التوالي، لمداهمة أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وفي هذا الإطار، شنت فرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، بقيادة سيد صلاح، وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الفيوم، حملة مكثفة استهدفت عدة مناطق، منها الروبي، والنافع، والحواتم، ومنشأة عبد الله، وشارع دار الرماد الجديد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات الأمنية وتكثيفها بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفين ومصادرة المضبوطات، حفاظًا على سلامة المواطنين وتعزيز الأمن العام.

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