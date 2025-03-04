ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار الحملات الأمنية لمصادرة الألعاب النارية بالفيوم لليوم الثاني على التوالي.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصلت الحملات الأمنية بمحافظة الفيوم، لليوم الثاني على التوالي، لمداهمة أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وفي هذا الإطار، شنت فرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، بقيادة سيد صلاح، وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الفيوم، حملة مكثفة استهدفت عدة مناطق، منها الروبي، والنافع، والحواتم، ومنشأة عبد الله، وشارع دار الرماد الجديد. 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات الأمنية وتكثيفها بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفين ومصادرة المضبوطات، حفاظًا على سلامة المواطنين وتعزيز الأمن العام.

475515314_655588476853359_8164879538501269091_n
475515314_655588476853359_8164879538501269091_n
481269674_655588390186701_1915950003731534363_n
481269674_655588390186701_1915950003731534363_n
481948982_655588340186706_1220801776585429326_n
481948982_655588340186706_1220801776585429326_n
482033258_655588443520029_8500206961922928345_n
482033258_655588443520029_8500206961922928345_n
حملات أمنية لمصادرة الألعاب النارية بالفيوم حملات لضبط الألعاب النارية بالفيوم محافظة الفيوم بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات