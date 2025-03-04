أرودغان: إسرائيل لن تجد السلام بدون إقامة دولة فلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن إسرائيل لن تجد السلام الذي تسعى إليه، بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حسب حدود ما قبل 5 يونيو عام 1967.

ونقلت صحيفة (حريات) التركية عن أردوغان قوله، في كلمة أمام السفراء الأجانب المعتمدين في العاصمة أنقرة، إن وزراء الحكومة الإسرائيلية يلعبون بالنار بالاستفزازات التي تستهدف المسجد الأقصى.

وأكد أردوغان على الضرورة المطلقة لوجود دولة إسلامية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وعلى جانب آخر، قال أردوغان أن تركيا تعتبر عملية عضويتها في الاتحاد الأوروبي "أولوية استراتيجية"، لأنها "جزء لا يتجزأ من أوروبا".

وأضاف -خلال حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك-: "أصبح من المستحيل بشكل متزايد أن تستمر أوروبا كفاعل عالمي بدون أن تأخذ تركيا مكانها الصحيح".