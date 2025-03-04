شيخ الأزهر: أدعو الله أن يوفّق القادة المجتمعين بالقمة العربية المنعقدة بالقاهرة

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الله سبحانه وتعالى أن يوفق القادة العرب المجتمعين بالقمة العربية المنعقدة غدًا بالقاهرة، بشأن القضية الفلسطينية.

وقال شيخ الأزهر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب المجتمعين بالقمة العربية المنعقدة اليوم بالقاهرة".

وتابع: "نشدُّ على أيديهم بضرورة التضامن والخروج بموقف موحد لمواجهة المخططات غير المقبولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتفعيل المقترَح العربي لإعادة إعمار غزة".

كما طالب "الطيب"، القادة العرب بضرورة وضع حدٍّ للغطرسة والفوضى اللتين يتعامل بهما بعض صنَّاع القرار الداعمين للكيان المحتل.