البنك الأهلي يقلب الطاولة على حرس الحدود ويحقق فوزًا ثمينًا في الدوري

حقق نادي البنك الأهلي فوزًا مهمًا على حرس الحدود بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويبتعد خطوة عن مراكز الخطر.

دخل الفريقان المباراة بحذر دفاعي واضح، حيث لم يشهد الشوط الأول أي فرص محققة أو أحداث مهمة، لينتهي بالتعادل السلبي ( 0-0 ).

مع بداية الشوط الثاني، كثّف البنك الأهلي ضغطه الهجومي، ونجح في افتتاح التسجيل عبر ياو أنور في الدقيقة 49، مستغلًا تمريرة متقنة وضعت الفريق في المقدمة.

لم يستسلم حرس الحدود، حيث عاد إلى اللقاء سريعًا بعد أن سجل عبدالرحمن جودة هدف التعادل في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من فوزي الحناوي، ليعيد الإثارة إلى المواجهة.

لكن البنك الأهلي رفض التفريط في الفوز، ونجح في تسجيل الهدف الثاني والفوز بالمباراة عن طريق محمود الجزار في الدقيقة 76، ليحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.