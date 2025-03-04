بسبب صاروخ.. إصابة صغيرة بالوجه نتيجة ألعاب نارية في الفيوم

في واقعة مؤسفة، تعرضت طفلة لحروق في وجهها بسبب إلقاء صبي لألعاب نارية. تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالحادثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى سنورس المركزي يفيد إصابة طفلة بحروق في الوجه نتيجة قيام صبي بإلقاء ألعاب نارية.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن الي مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أنه اثناء قيام صبي يلعب بالألعاب النارية بالقرب من مكان وجود الطفلة، انطلقت إحدى الألعاب النارية في اتجاه غير متوقع وإصابة الطفلة في وجهها. تسبب ذلك في حدوث حروق خطيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.