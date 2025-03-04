بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونفوضك أمرنا يارب، اللهم يا باسط الرزق انظرنا برعايتك ووسع رزقنا سعة الكون يارب، اللهم ألف بين قلوب المصريين واجعلهم صفا واحدا ويدا واحدة وارزقنا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ (103) وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (104)) صدق الله العظيم

اللهم اشفى مرضانا واستر كل محتاج وأطعم كل جائع وارحمنا من أوجاع الدنيا يارب، اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم واقبل منا صلاتنا ليل رمضان واجعلها نورا لنا فيما يليها من صيام نهار رمضان واقبلنا تائبين بالصيام والصلاة والاطعام ومساعدة المحتاجين ومساندة الغارمين يارب واجعل نهجنا فروض ديننا ونوافلها وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ (118) هَـٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (119)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر من كل شر، اللهم احفظ قواتنا المسلحة وانصر رجالها على اعداءنا، اللهم احفظ قيادتنا الرشيدة واحفظ ارض مصر وحدودها من كل معتد آثم يضمر الشر، رد ارض فلسطين الى الفلسطينيين وحارب أعداء أهلها بكل السبل وساند الفلسطينيين في محنتهم يارب، اللهم احفظنا بقوتك لا إله إلا الله انت سبحانك وحدك لا شريك لك، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسلم وبارك.