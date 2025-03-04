محافظ الدقهلية في جولة ليلية مفاجئة بمستشفى بلقاس ونبروه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى بلقاس ونبروه في زيارة مفاجئة للتأكد من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى والمترددين، وحسن سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات، وتوفير سبل الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين على المستشفيات وحسن التعامل والاستقبال.



وفي مستشفى نبروه أكد محافظ الدقهلية على الالتزام بارتداء البالطو الخاص، وتفقد عدد من أقسام المستشفيات المذكورة للوقوف على حسن تقديم الخدمات الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم للاطمئنان على توفير احتياجاتهم.



وأثنى المحافظ على جهود الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين في سبيل التخفيف عن المرضى والحرص على توفير رعايتهم.