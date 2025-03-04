اليوم.. انطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية بحضور ممثلو 180 دولة

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات بورصة برلين للسياحة "ITB 2025" بألمانيا، وبقيادة دولة ألبانيا كمضيفة رسمية للحدث الذي ينطلق في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025، بحضور أكثر من 180 دولة، وكبار قادة الصناعة ورؤية مشتركة لقطاع سياحي "أكثر مرونة" حسبما عبرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، على لسان الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي، الذي سيقود محادثات رفيعة المستوى من شأنها أن تساعد في تشكيل مستقبل القطاع.

المؤتمر الصحفي للمعرض

وستعمل قمة الوزراء المنعقدة اليوم، كمنصة لقادة القطاع العام لرسم مسار للنمو على أساس ركائز السلام والاستثمارات في السياحة، ومن خلال الأحداث الجانبية، ستعمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة أيضًا على تعزيز الجهود لضمان استفادة الجميع من خلال إمكانية الوصول الأكبر والتركيز على الاستدامة مع نمو السياحة.

ألبانيا استعدت جيدا لتولي مركز القيادة كدولة مضيفة رسمية لمعرض بورصة برلين الألمانية للسياحة 2025، وهو المعرض التجاري الرائد والأضخم للسفر في العالم، وتبدأ الفعاليات بحفل افتتاح كبير في سيتي كيوب ببرلين، حيث من المتوقع أن يحضره حوالي 2500 ضيف، بما في ذلك شخصيات سياسية رفيعة المستوى وقادة الصناعة، وسيقود رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، الوفد الريمي لبلاده مما يؤكد التزام ألبانيا بتعزيز مكانتها على الساحة السياحية الدولية، ويعد الحفل الذي يحمل عنوان "كل الحواس" بأخذ الحضور في رحلة غامرة عبر المناظر الطبيعية والتقاليد والتراث الثقافي في ألبانيا، كما سيتم تقديم التحيات الرسمية من قبل عمدة برلين، كاي ويجنر، بالإضافة إلى ممثلين من مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO).

وسيعمل البرنامج المنسق بعناية على إحياء الهوية الثقافية المتنوعة لألبانيا، حيث سيدمج الثنائي شكودرا إليكترونيكي، ممثل ألبانيا في يوروفيجن 2025، الموسيقى الشعبية التقليدية مع الإيقاعات الإلكترونية الحديثة، مما يقدم نظرة جديدة على الجذور الموسيقية للبلاد، كما ستقدم الفرقة الوطنية الألبانية رقصات تقليدية، بما في ذلك رقصة تروبوجا ورقصة السيف ورقصة عثمان تاكا، وكل منها تروي قصص البطولة والمرونة والفرح في قلب الثقافة الألبانية.

كما سيتضمن الحدث رقصة الكابا ورقصة إيزو بوليفوني، والتي اعترفت بها اليونسكو، مع أداء خاص من قبل عازف البيانو الشهير روبرت بيشا، وسيقدم مصمم الرقصات إيدي بلوشمي قطعة رقص معاصرة، تمزج بين الحركة الحديثة والتقاليد التاريخية لألبانيا.