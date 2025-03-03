رنا سماحة.. رفعت قضية خلع لأني مكنتش قادرة أكمل ومبيصرفش عليا ولا على ابنه

كشفت المطربة رنا سماحة، عن أسباب إنفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب لأول مرة، بعد زواج استمر 5 سنوات، ورفعها قضية خلع مؤخرًا.

وقالت رنا سماحة خلال لقائها مع برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط لان قبل كده حياتنا مكنش فيها شروط وكل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش".

واستكملت رنا حديثها: مش شروط على قد ما هي أساسيات.. زي الخصوصية بتاعت البيت لازم تكون بين الزوج والزوجة مش بس فكرة جوازي، لكن أحس أني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري، كنت حاسه اني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحيانا كان بيساعدني،

وتابعت حديثها، "أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش في بينا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي قفلة البيت حاجة تاني على الشخصين".

وتابعت رنا سماحة لـ "أوضة ضلمة"، قائلة: "تاني مرة قررت مش هرجع والحياة وقفت هنا مش هكمل يوم واحد تاني مكنش راضي يطلقني كان عنده نفس إحساسي انه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بيا".

وتحدثت رنا سماحة عن سبب رفعها قضية خلع على طليقها: "معرفش ليه مكنش ليه عايز يطلق وديًا- جايز مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت اهلي مبيصرفش عليا ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة- أنا تنازلت عن كل اللي يخصني كـ“رنا” لكن ابني لأ"،

كما تحدثت عن علاقتها بأهل طليقها قائلة: اهله محدش يعرف عني حاجة من بعد الانفصال- كانوا بيشوفوا حفيدهم لما بقوله تعالى خد مالك ، رفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهو قاعد عنده في البيت، معرفش مين مصلحته يعمل كده لكن بيقووه ، على الغلط، ولو حاول يرجع مستحيل أرجعله.