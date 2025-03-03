منتخبات مصر للسلاح تضيف 6 ميداليات جديدة ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب بأنجولا

نجحت منتخبات مصر للسلاح للناشئين في تحقيق 6 ميداليات جديدة اليوم بمنافسات الفرق ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري.

وتمكنت منتخبات مصر لسيف المبارزة وسلاح السيف وسلاح الشيش للناشئين والناشئات تحت 20 سنة في تحقيق 6 ميداليات اليوم بواقع 5 ميداليات ذهبية وفضية وحيدة وتم توزيع الميداليات بحضور القنصل المصري بريهان عامر.

استطاع منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين في تحقيق ذهبية الفرق عقب الفوز في المباراة النهائية على نظيره جنوب أفريقيا فيما فاز منتخب الناشئات بالذهبية عقب الفوز على المنتخب التونسي في النهائي.

أما في سلاح الشيش، فتمكن منتخب الناشئين من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب الجزائر في النهائي فيما فاز منتخب الناشئات على المنتخب التونسي ليحقق هو الآخر الميدالية الذهبية.

وفي سلاح السيف، نجح منتخب الناشئين في الفوز على منتخب الجزائر في النهائي ليتوج بالذهبية فيما حصد منتخب الناشئات الفضية عقب الوصول للنهائي والخسارة من المنتخب التونسي.

ومثل منتخب الناشئين اليوم كل من يوسف محروس، محمود السيد، إسلام أسامة ويوسف شامل فيما مثل منتخب الناشئات كل من فرح محفوظ، هنا العراقي، سلمى الشيخ وفريدة مراد.

وشارك في منافسات اليوم بسلاح الشيش على صعيد الناشئين كل من عبدالرحمن طلبة، عمرو المعاملي، مصطفى طاحون وعمر يوسف فيما شاركت كل من سارة حسني، فاطيمة وهبة، جنى إيهاب ولجين خالد في الناشئات.

وتواجد في قائمة منتخب مصر اليوم في سلاح السيف كل من أحمد هشام، ياسين خضير، أدهم شلبي ويوسف عبدالقادر على صعيد الناشئين، فيما شاركت كل من خديجة أبوعلم، نجوى نوفل، ريناد الدكش وعنان حجازي بفريق الناشئات.

وبذلك يرتفع رصيد مصر من الميداليات في البطولة إلى 25 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية، 7 فضيات و7 برونزيات بعد انتهاء منافسات تحت 20 سنة بالبطولة.