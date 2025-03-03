تفاصيل حريق مخزن خردة بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخزن خردة بقرية المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران من مخزن بقرية المنصورية, بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ٤ سيارات بالتنسيق مع مأمور المركز الي محل البلاغ، وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن خردة بجوار المعهد الديني، وحاصر رجال الدفاه المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.