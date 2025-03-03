أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام

وصل المحاضر الدولي أوسكار رويز القاهرة مساء اليوم الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

ومن ناحية اخرى غادرت بعثة المنتخب الوطنى للمحليين مطار جوهانسبرج في طريق العودة إلى القاهرة، عقب خوض مباراة ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين أمام منتخب جنوب أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابى 1-1، ومن المقرر وصول البعثة مطار القاهرة في الثامنة صباح غد الثلاثاء.

وقرر وائل رياض المدير الفني للمنتخب، إعفاء اللاعبين من التدريبات غدًا مع السماح لهم بالإفطار مع أسرهم خاصة وأنهم دخلوا معسكرًا مغلقًا منذ 22 فبراير الماضى بسبب مباراة الذهاب، على أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق في التاسعة مساًء بعد غد الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية لبدء الاستعداد لمباراة الإياب التي تقام يوم 9 مارس الجارى بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحدد وائل رياض موعد سفر المنتخب إلى الإسماعيلية لخوض المباراة عقب العودة إلى القاهرة.