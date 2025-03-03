المسرح احترق.. كواليس إصابة ٤ أشخاص في حريق موقع تصوير بالهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة ٤ أشخاص بحريق هائل بموقع تصوير " لوكيشن" بمنطقة الهرم، وأمرت باستدعاء المسؤول عن السلامة المهنية داخل الموقع للاستماع لاقواله عن ملابسات الحريق، كما كلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

المسرح احترق

وافادت التحقيقات أن الحريق نشب بمسرح خشب بموقع التصوير الذي كان على مساحة ١٥٠ متر، مما أسفر عن سقوط ٤ مصابين ٣ منهم بحروق من الدرجة الأولى والرابع اشتباه كسر بالذراع ونقله إلى مستشفى الهرم

حريق بموقع تصوير

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل لوكيشن تصوير في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.



وبالفحص، تبين اندلاع النيران في الأخشاب والمعدات داخل اللوكيشن، ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات