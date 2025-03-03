الحلقة الثالثة من مسلسل "النص".. أحمد أمين يستعين بـ أسماء أبواليزيد ويكون عصابة للنصب

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "النص" عودة عبد العزيز النص «أحمد أمين» للنشل والسرقة، لكن مع توسيع النشاط من خلال تكوين عصابة تساعده على ذلك، مستعينا بصديقه زقزوق «عبد الرحمن محمد» ومنيرة «أسماء أبو اليزيد».

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النص بعدما سخر المحامي رستم «مراد مكرم»، من النص عندما أخبره بأنه يريد الدفاع عن أخيه محمود في القضية المنسوبة إليه وهي إحداث الشغب، ليخرج النص من عنده مقررا العودة للنشل.

وبالفعل حاول النص، سرقة محفظة رجل ثري، لكن الرجل شك في نواياه ونادى على عسكري من الشارع يقوم بتفتيشه، إلا أن زقزوق أنقذ النص بذكاء وأخذ المحفظة من جيبه قبل التفتيش عن طريق إلهاء الشرطة بخدعة ذكية، وبعدها طلب منه أن يعمل معه.

وافق النص على طلب زقزوق، لكنه أخبره أنهما لا يسرقان الفقراء، وبدأت رحلتهما في النشل والسرقة معا، واستطاع معا جمع 60 جنيها للمحامي، للبدء في قضية شقيقه محمود، وتوجه النص إلى المحامي رستم، ليقدم له المبلغ الصغير الذي جمعه عربون، للبدء في الدفاع عن أخيه في القضية المنسوبة إليه، إلا أن رستم قابل هذا المبلغ بسخرية، وطلب منه مبلغ أكبر، لضمان دفاع حقيقي عن شقيقه، رغم ذلك، يوافق المحامي على بدء العمل على القضية، ما يمنح النص أملًا جديدًا.

وقبل مغادرة النص لمكتب المحامي، قرر أن ينفذ فيه مقلب جرئ وسرقته بمهارة، إلا أن المحامي يكتشف الأمر عقب انصرافه مباشرة، ما يزيد الأحداث إثارة وتشويق وتوترا.

يشارك في بطولة مسلسل "النص" كل من، أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي وآخرين.