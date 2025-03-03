صلاح محسن رجل مباراة المصري ضد مودرن سبورت

حصل صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، على لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام مودرن سبورت والتي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على نظيره فريق مودرن سبورت، خلال المباراة التي جمعتهم في الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري.

وفاز المصري باربعة اهداف حققها على حساب منافسه مقابل هدفين، واحرز الأهداف لصالح المصري كلا من صلاح محسن في الدقيقة الـ ١٦ وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة ٣٣.

ليعود في الشوط الثاني بهدفين بقدم اللاعب صلاح محسن، ليسجل هاتريك المباراة .

وواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري المصري، على ستاد السويس الجديد.

ودخل المصري بتشكيل لمباراة مودرن سبورت كالاتي :

محمود جاد، لحراسة المرمى

أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو، محمود حمادة ، محمد مخلوف لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.