التعادل السلبي يحسم مباراة الجونة وفاركو في الدوري

سيطر التعادل السلبي على مباراة الجونة وفاركو خلال المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري.

رغم محاولة كلا الفريقين في احراز اهداف سريعة لحسم المباراة لصالحها.

واستضاف فريق فاركو نظيره فريق الجونة بملعبه حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

ودخل الجونة بتشكيل لمواجهة فاركو كالاتي :

في حراسة المرمي محمد علاء

في الدفاع احمد العش وأحمد شوشة وأحمد رضا واليو جاتا

خط وسط نور السيد - محمود حسونة -علي الزهدي - حافظ ابراهيم

الهجوم أرجو صامويل وأكيم

ودخل الجونة، المباراة بالمركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 8 لقاءات.

كما دخل فاركو، المباراة محتلا المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بعدما فاز في 6 مواجهات وتعادل مثلهم وخسر 4 لقاءات.