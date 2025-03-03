دورة تدريبية لطلاب آثار ولغات مطروح بالمتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية.. صور

أكد الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها توفير فرص تدريبية عملية لطلابها، إيمانًا بأهمية الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني، بهدف تأهيل كوادر شبابية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مجالي الآثار والتراث.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية الآثار واللغات بالمتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية، يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجامعة ووزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تسهم في تعزيز مهارات الطلاب في مجالات التوثيق الأثري، والحفاظ على المقتنيات، والتعامل مع المواد الأثرية وفق أحدث الأساليب العلمية، بالإضافة إلى التدريب على تقنيات العرض المتحفي، وأعمال الترميم والصيانة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة التدريب العملي لطلابها من خلال عقد شراكات مع المؤسسات المعنية، وذلك لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تمكن الطلاب من اكتساب خبرات ميدانية مباشرة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة حقيقية للطلاب لصقل مهاراتهم العملية، حيث يحصلون على تدريب مكثف حول كيفية التعامل مع القطع الأثرية وفق المعايير العلمية، بالإضافة إلى التعرف على دور المتاحف في حفظ التراث ونشر الوعي الأثري بين أفراد المجتمع.

وأشاد “النجار” بجهود إدارة كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، وكذلك قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وإدارة المتحف اليوناني والروماني، لما قدموه من دعم لإنجاح هذه الدورة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لرفع كفاءة طلابها، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بمجالات الآثار والتراث الثقافي.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته مؤكدًا أن جامعة مطروح مستمرة في تبني استراتيجيات تعليمية حديثة تواكب التطورات في المجالات الأثرية والتراثية، من أجل تخريج جيل جديد من المتخصصين القادرين على الحفاظ على الإرث الحضاري لمصر، وتعزيز دورها الرائد في مجال الآثار على المستوى المحلي والدولي.

دورة تدريبية لطلاب آثار ولغات مطروح بالمتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية

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