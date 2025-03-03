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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة المنتخب الوطنى للمحليين تغادر جوهانسبرج.. وراحة من التدريبات غدًا

منتخب مصر
منتخب مصر
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غادرت بعثة المنتخب الوطنى للمحليين مطار جوهانسبرج في طريق العودة إلى القاهرة، عقب خوض مباراة ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين أمام منتخب جنوب أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابى 1-1، ومن المقرر وصول البعثة مطار القاهرة في الثامنة صباح غد الثلاثاء.

وقرر وائل رياض المدير الفني للمنتخب، إعفاء اللاعبين من التدريبات غدًا مع السماح لهم بالإفطار مع أسرهم خاصة وأنهم دخلوا معسكرًا مغلقًا منذ 22 فبراير الماضى بسبب مباراة الذهاب، على أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق في التاسعة مساًء بعد غد الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية لبدء الاستعداد لمباراة الإياب التي تقام يوم 9 مارس الجارى بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحدد وائل رياض موعد سفر المنتخب إلى الإسماعيلية لخوض المباراة عقب العودة إلى القاهرة.

المنتخب الوطني للمحليين جوهانسبرج لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية مطار القاهرة