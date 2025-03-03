طائرة الزمالك تتأهل لدور الـ8 في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ16.



جاءت نتائج الأشواط كالتالي:



25 - 11



25 - 12



25 - 14



ومن المنتظر أن يلتقي "طائرة الزمالك" في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة الزهور وهليوليدو، المقرر لها الجمعة المقبل .



ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".