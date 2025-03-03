تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ16.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25 - 11
25 - 12
25 - 14
ومن المنتظر أن يلتقي "طائرة الزمالك" في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة الزهور وهليوليدو، المقرر لها الجمعة المقبل .
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".
البوابة سبورت
طائرة الزمالك تتأهل لدور الـ8 في كأس مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ16.
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ16.