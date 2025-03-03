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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الزمالك تتأهل لدور الـ8 في كأس مصر

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ16.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 11

25 - 12

25 - 14

ومن المنتظر أن يلتقي "طائرة الزمالك" في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة الزهور وهليوليدو، المقرر لها الجمعة المقبل .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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