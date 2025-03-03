حبيب غلوم يعلن عن آخر ليلة تصوير للحكاية التراثية "شغاب"

أعلن النجم الاماراتي حبيب غلوم، اليوم، عن اخر ليلة تصوير لمسلسل "شغاب" الذى يعرض خلال الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٥.

ونشر غلوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لاخر ليلة تصوير وعلق قائلا، “اخر ليلة تصوير لحكايتنا عن الملحمة التراثية مسلسل شْغاب على قناة لإمارات التاسعة مساء والإعادة الثانية والنصف ليلاً بتوقيت الامارات الثامنة مساء والإعادة الواحدة والنصف ليلاً بتوقيت السعودية وعلى قناة بينونة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات الحادية عشر ليلاً بتوقيت السعودية ”.

ويشارك لفنان الإماراتي حبيب غلوم بتجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "شغاب".

وقد كشف غلوم عن انضمام مجموعة من النجوم المميزين إلى فريق العمل، لعل أبرزهم الفنان القدير إبراهيم سالم، ليكون جزءاً من هذا المشروع الفني المميز، وقد أشار غلوم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي إلى أهمية هذا العمل وما يقدمه من تجربة درامية جديدة.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغاب” أحمد الجسمي وهيفاء حسين وأحمد الأنصاري ومروان عبد الله.

تجدر الإشارة الى ان حبيب غلوم يتمتع بتاريخ طويل من النجاحات في الدراما الخليجية، قدّم، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في المشهد الفني، ومن بين آخر أعماله كان مسلسل "الجذوع" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، والتي كانت تدور أحداثه حول سيدة شعبية تحاول مساعدة أهالي قريتها باستخدام الأدوية التقليدية، وسط التحديات التي تواجهها بسبب الحروب والصراعات.