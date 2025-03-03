وفاة شابين في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل في الفيوم

شهد طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظه الفيوم، حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق "بحيرة قارون عند مدخل قرية مقار" بدائرة مركز شرطة سنورس، تسبب في وفاة شابين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه المستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت إخطارًأ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بطريق "بحيرة قارون السياحي" بدائرة المركز، ونتج عنه وفاة شابين بموقع الحادث.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية ، تبين وقوع الحادث إثر انقلاب دراجة نارية بنهر الطريق، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على الدراجه.

ونتج عن الحادث وفاة كل من "عمرو .أ .ش . ا " يبلغ من العمر 19 عاما، و" محمد .ب .أ " 20 عاما، مقيمين بقرية اليأس بدائرة مركز ابشواي، إثر سقوطه من أعلى الدراجة النارية، وتم نقل جثة الشابين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي .



وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشابين لذويهم وذلك لدفنهم في مقابر اسرتهما.