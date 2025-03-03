دراما رمضان.. ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "وتقابل حبيب"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "وتقابل حبيب" أحداثا مثيرة بعد أن حاولت "رقية العسكري" التي تقدم دورها الفنانة نيكول سابا الضغط على زوجها "يوسف" الذي يقدم دوره الفنان خالد سليم لإعلان خبر زواجهما، ويخبرها يوسف بأنه سيتواجد في إجازة مع أسرته خلال الأيام القادمة ليشعل من غضب رقية من جديد.



تشتعل الأمور بين رقية ويوسف بعد أن تخبره بأنها ستحضر الاحتفالية التي تقيمها شركته، كما تعترض على سفره مع زوجته وبناته لتنشب مشاجرة بينهما وتقسم له بأنها ستتصل بزوجته وتخبرها بكل شيء في تحد واضح.



تتصل رقية بـ "ليل الحسيني" من رقم خاص وتسألها هل هي ليل، ليعود يوسف من جديد إلى منزل رقية ويأخذ الهاتف من يدها لينهي المكالمة قبل أن تعترف رقية لليل بزواجها من يوسف ويعمل على تهدئتها ويخبرها بأنه يحبها هي.



تنظم شركة أبو العزم احتفالية للإعلان عن الأنشطة الجديدة وتحضر رقية العسكري الاحتفالية وبمجرد أن تشاهدها ليل تقلق بشكل ملحوظ، بينما يحاول أحد أعداء أسرة أبو العزم كشف أسرار شديدة عن يوسف وفارس أبو العزم.



يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير صلاح عبد الله وأنوشكا وحنان سليمان والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.