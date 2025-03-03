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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 70 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة في دمياط

دمياط
دمياط
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط حملات تموينية مكبرة بناء علي توجيهات الدكتور  أيمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديد الرقابة علي المخابز والأنشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار و المخالفات وتشديد الرقابة علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش  والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالمحافظة.

وعليه اسفرت الحملات التموينية عن يوم الاثنين بإجمالي ٧٠ محضرا؛ حيث تم تحرير ١١ محضر في مجال المخابز، تم تحرير  5 محاضر نقص  وزن وتم تحرير محضر مواصفات  وتحرير محضرين  عدم اعلان عن قائمة تشتغل كما تم تحرير محضرين  عدم نظافة أدوات عجين  كما تم تحرير محضر تصرف في 2شيكاره دقيق.

وفي مجال الأسواق تم تحرير  57محضر  حيث تحرير  26محضر عدم اعلان عن الأسعار   وتم تحرير  ١٩ محضر  عدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن مخزن  وتم تحرير محضرين  عرض لحوم مكشوفه  وتحرير ٣ محاضر عدم  وجود سجل تجاري  وتم تحرير محضرين  تشغيل عماله بدون شهادة صحيه  وتحرير محضرين اكياس سوداء  وتم تحرير  محضرين عدم اعلان عن أسعار بدال تمويني.

كما تم تحرير محاضر المواد البترولية  حيث تم تحرير محضرين  وتم تحرير محضر  اعلان عن أسعار غاز وتحرير محضر  بيع مواد بترولية في السوق السوداء.

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

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