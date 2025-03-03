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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لطلائع الجيش

الأهلي
الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ‏التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏

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