تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لطلائع الجيش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ‏التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏