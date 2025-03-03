تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لطلائع الجيش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.