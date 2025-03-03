المطرب موسى يكشف حقيقة ملكيته لأغنية "ويعز عليا"

كشف المطرب موسى عن ملكيته الكاملة لأغنية "ويعز عليا" والتي تم عرضها أول أيام شهر رمضان ضمن برنامج "مع ممدوح موسى" الذي يقدمه الإعلامي ممدوح موسى بصوت النجم عمرو دياب.

وأكد موسى في بيان رسمي له أن الأغنية ليست ملكًا لعمرو دياب وإنما هي ملكه شخصيًا موضحا أن الأغنية عرضت بالفعل على النجم عمرو دياب منذ 20 عاما وقام بتسجيلها بصوته ولكنه لم يستكمل اجراءات شراءها لذلك لم تطرح بشكل رسمي.

وأوضح موسى أنه قام بشراء حقوق الأغنية من الشاعر الغنائي محمد رفاعي والملحن شريف تاج، وانه حصل على التنازلات الخاصة بها بالكامل وبناءً عليه، فإن الأغنية التي تم عرضها بصوت عمرو دياب في برنامج "مع ممدوح موسى" هي ليست النسخة الأصلية، بل هي مجرد عرض سابق للأغنية بصوت دياب، بينما النسخة الرسمية أصبحت الآن ملكًا لموسى.

ونشر موسى عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني الأغنية بصوته، مؤكدا أنها ستطرح قريبا عبر منصات الموسيقى الرقمية وموقع الفيديوهات يوتيوب.

وتابع خلال مقطع الفيديو أنه يتشرف بأن الأغنية تم تقديمها بصوت النجم عمرو دياب، وانه سوف يطرحها كاملة الفترة المقبلة متمنيًا أن تنال إعجاب محبيه.

وكانت آخر أعمال المطرب موسى الغنائية كانت أغنية "راجع"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، التي حققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية وتقول كلماتها: "راجع تتكلم تاني معايا في اي كان فين الحب الي انت بتحكي عليه كان فين الحب الي انت بتحكي عليه لما انت هجرت وبعت وخنت زمان راجع دلوقتي وتاعب نفسك ليه هو انت عايزني ارد واقولك اي هو انت عايزني ارد واقولك اي مبقاش في قلبي لحبك تاني مكان ربنا قدرني علي النسيان علشان عارف اني انا غلبان واني انا مجروح واني انا تعبان واتحملت الي لا يمكن يتحملو انسان ربنا قدرني قدرت انساك من بعد مادوقت المر معاك".