مسلسل الكابتن الحلقة الرابعة.. حسام يواجه الغيرة وسر فاروق شيحة يقترب من الانكشاف

تتواصل الإثارة والتشويق في الحلقة الرابعة من مسلسل "الكابتن"، حيث يجد الكابتن حسام عز الدين، الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني، نفسه في موقف معقد عندما تخبره خطيبته سما، التي تؤدي دورها الفنانة آية سماحة، بأنها مرتبطة بموعد عمل مهم وستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير غيرته، لكنه يوافق في النهاية على مضض.

على الجانب الآخر، يقرر حسام عز الدين الذهاب إلى الحفلة التي يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة، صاحب النادي الفاسد، والذي يجسد دوره الفنان محسن منصور، وذلك برفقة صديقه كريم، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عبد الوهاب.

ولضمان دخول الحفل، يصطحب كريم فتاتين لا يتناسب سلوكهما مع طبيعة الحفل الراقي، لكنه يضطر لمرافقتهما، حيث تشترط القوانين دخول الحفل في هيئة "كابلز"، مما يضع حسام في موقف محرج، خاصة مع ردود أفعال الفتاتين غير المتوقعة، والتي تبدأ بإطلاق الزغاريد فور دخول الحفلة.

وسط أجواء الحفل الصاخبة، من رقص وموسيقى، يفاجأ حسام عز الدين بأن خطيبته سما موجودة في الحفل برفقة ابن خالتها، مما يجعله يشعر بالغضب الشديد ويتجه إليها مباشرة، ليسألها عن سبب كذبها عليه وإبلاغه بأنها في مقابلة عمل، لكنها تحاول تهدئته بإخباره أن وجودها في الحفل متعلق بفرصة عمل جديدة.

يحاول حسام عز الدين برفقة كريم تنفيذ خطتهما لكسب ثقة فاروق شيحة، حيث يروجان لفكرة أنهما مدربان عالميان في مجال كرة القدم، وأنهما يمتلكان العديد من العروض المهمة، لكنهما يفضلان تدريب الفريق الذي يمتلكه فاروق شيحة من أجل الصعود به إلى بطولة كأس العالم للأندية. ينجح حسام في جذب انتباه فاروق شيحة، الذي يبدأ في الاستماع إلى حديثهما، لكن الخطة تتعرض لخطر الفشل عندما يتدخل صلاح ابن خالة سما ليخبر فاروق شيحة أن حسام عز الدين في الحقيقة ليس مدرب كرة قدم، بل هو "كابتن طيار"، مما يضع الجميع في موقف محرج.

وبينما تحاول سما استيعاب سبب تواجد حسام عز الدين في الحفل، يواجهها بحقيقة أنه جاء لتنفيذ طلبات أرواح ركاب الطائرة الذين يظهرون له منذ الحادث، لكنها تثور من جديد وتغضب بشدة، حيث ترفض تصديق حديثه.

وعندما يعود حسام عز الدين إلى منزله، يجد الأرواح في انتظاره، ويضطر إلى إثبات وجودهم لـ سما وكريم، اللذين ما زالا غير مقتنعين بما يمر به، ليقوم بإجراء مجموعة من الاختبارات التي تجعلهما يدركان أن هناك بالفعل كائنات غير مرئية تعيش معه في المنزل.

وفي تطور غير متوقع، تنادي أسرار، التي تؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، على حسام عز الدين وتسأله عن معنى جملة "دورك جاي – دورك جاي" التي يغنيها المطرب ويجز، فيطلب منها أن تذهب للنوم حتى لا تشغل بالها بهذه الأمور.

وعندما يخلد إلى النوم، يستيقظ ليجد بجانبه عم باني، الذي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري، ليبلغه بأنه يرغب في الزواج من أسرار، مما يصدم حسام عز الدين ويدفعه لطرده من الغرفة في مشهد كوميدي طريف.

وعندما يخرج إلى الصالة، يجد الأرواح مجتمعة، فيسألهم عن هذا الأمر، ليؤكدوا له أنهم جميعًا على علم بنيته الزواج منذ فترة، مما يجعله يتساءل كيف يمكن لشخص متوفٍ أن يتزوج من امرأة ما زالت على قيد الحياة.

وفي إطار التصعيد الدرامي للأحداث، تصل سما إلى منزل حسام عز الدين، وتحاول البحث عبر محرك جوجل عن معلومات حول اللاعب إيهاب نصر، الذي يؤدي دوره الفنان عمر شرقي، لكنها بدلاً من ذلك تجد معلومات عن الفنان إيهاب توفيق، مما يدفع حسام وكريم إلى مطالبتها بعدم التفكير مجددًا في مثل هذه الأمور.

وفي الوقت الذي يضع فيه الجميع خطة للإيقاع بـ فاروق شيحة وكشف فساده، يكشف لهم اللاعب إيهاب نصر عن معلومات خطيرة، تفيد بأن فاروق شيحة متورط في تجارة الأغذية الفاسدة، وأن جميع المستندات التي تدينه مخبأة داخل خزنة مكتبه.

ومن هنا تبدأ المجموعة في التفكير في طريقة للدخول إلى مكتبه وإخراجه منه، حتى يتمكن حسام عز الدين من فتح الخزنة والوصول إلى المستندات السرية.

تتحرك الخطة إلى المرحلة التالية، حيث يتوجه حسام عز الدين ورفاقه إلى مكتب فاروق شيحة، وتحاول سما إقناعه بأفكارها حول تطوير النادي، في محاولة لإخراجه من المكتب حتى يتمكن حسام من تنفيذ خطته، فهل سينجح في ذلك أم ستحدث تطورات غير متوقعة تعطل مهمته؟.