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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الجونة وفاركو

فريق الجونة خلال
فريق الجونة خلال المباراة
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انتهى الشوط الاول من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي فاركو والجونة خلال منافسات الدوري المصري.

حيث حسم التعادل السلبي الشوط الاول، رغم محاولة كلا الفريقين في احراز اهداف سريعة لحسم المباراة لصالحها.

حيث يستضيف  فريق فاركو نظيره فريق الجونة بملعبه حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

ودخل الجونة  بتشكيل لمواجهة فاركو كالاتي :

في حراسة المرمي محمد علاء

في الدفاع احمد العش وأحمد شوشة وأحمد رضا واليو جاتا

خط وسط نور السيد - محمود حسونة -علي الزهدي - حافظ ابراهيم 

الهجوم أرجو صامويل وأكيم 

ونجح الجونة في لقاءه الأخير بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رفعت بها رصيده إلى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

 ويأمل علاء عبد العال المدير الفني للفريق في استمرار الفوز لفريقه للهروب من الهبوط.

ويأتي الجونة،  بالمركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 8 لقاءات.

ويحتل فاركو، المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بعدما فاز في 6 مواجهات وتعادل مثلهم وخسر 4 لقاءات.

فاركو الجونة الدوري