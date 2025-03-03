المصري يتقدم 2-1 أمام مودرن سبورت بالشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الأول للمباراة التي تمت بين المصري البورسعيدي ومودرن سبورت ضمن منافسات الدوري المصري.

حيث استطاع فريق المصري التقدم على منافسه خلال الشوط الاول ، بهدفين مقابل هدف .

واحرز الأهداف لصالح المصري كلا من صلاح محسن في الدقيقة ال ١٦ وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة ٣٣.

و يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وتقام مباراة المصري ومودرن على ستاد السويس الجديد.

ودخل المصري بتشكيل لمباراة مودرن سبورت كالاتي :

محمود جاد، لحراسة المرمى

أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو، محمود حمادة ، محمد مخلوف لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء :

محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، حسين فيصل ، مصطفى أبو الخير ، ليستويل أمانكونا، أحمد علي عامر ، ميدو جابر ، جون ايبوكا.