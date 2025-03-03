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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيلة الرسمية لنوتنجهام فورست وإبسويتش تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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يخوض نوتنجهام فورست مواجهة قوية أمام إبسويتش تاون ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

تشكيلة نوتنجهام فورست الأساسية:

 حراسة المرمى:سيلس 

 خط الدفاع:موراتو ،موريلو ،سانجاري ،أينا 

 خط الوسط:ييتس ،دانيلو، مورينو 

 خط الهجوم:هودسون -أودوي ،إليانغا ،أوونيي 

 دكة البدلاء:

هينيسي، ويليامز، أندرسون، جيبس-وايت، وود، دومينغيز، جوتا، سوسا، بولي.

 

تشكيلة إبسويتش تاون الأساسية:

 حراسة المرمى:بالمر

خط الدفاع:توانزيبي، وولفندين، بورجيس

 خط الوسط: تاونسند، سام مرسي ، ليونغو ،جونسون

خط الهجوم: جاي تايلو،ر برودهاد، هيرست

 دكة البدلاء:

موريتش، أوشيه، جريفز، ديفيس، كالوست، فيلوجين، تي تايلور، جاي كلارك، دي لاب.

توقعات المباراة:

يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بأفضلية نسبية كونه الفريق الأكثر خبرة في الدوري الممتاز، لكن إبسويتش تاون سيحاول مفاجأة منافسه وإثبات قدرته على المنافسة بقوة في الكأس.

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