التشكيلة الرسمية لنوتنجهام فورست وإبسويتش تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض نوتنجهام فورست مواجهة قوية أمام إبسويتش تاون ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.
تشكيلة نوتنجهام فورست الأساسية:
حراسة المرمى:سيلس
خط الدفاع:موراتو ،موريلو ،سانجاري ،أينا
خط الوسط:ييتس ،دانيلو، مورينو
خط الهجوم:هودسون -أودوي ،إليانغا ،أوونيي
دكة البدلاء:
هينيسي، ويليامز، أندرسون، جيبس-وايت، وود، دومينغيز، جوتا، سوسا، بولي.
تشكيلة إبسويتش تاون الأساسية:
حراسة المرمى:بالمر
خط الدفاع:توانزيبي، وولفندين، بورجيس
خط الوسط: تاونسند، سام مرسي ، ليونغو ،جونسون
خط الهجوم: جاي تايلو،ر برودهاد، هيرست
دكة البدلاء:
موريتش، أوشيه، جريفز، ديفيس، كالوست، فيلوجين، تي تايلور، جاي كلارك، دي لاب.
توقعات المباراة:
يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بأفضلية نسبية كونه الفريق الأكثر خبرة في الدوري الممتاز، لكن إبسويتش تاون سيحاول مفاجأة منافسه وإثبات قدرته على المنافسة بقوة في الكأس.