الكنائس القبطية بالمهجر تشهد أنشطة مكثفة وسيامات كهنوتية خلال الصوم الكبير

واصلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في المهجر نشاطها الرعوي المكثف خلال الأسبوع الجاري، تزامنًا مع انطلاق الأسبوع الثاني من الصوم الكبير المقدس، الذي يستمر لمدة 55 يومًا.

في سيدني بأستراليا، أقام الأنبا دانييل، أسقف الإيبارشية، قداس السبت من الأسبوع الأول للصوم الأربعيني المقدس في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي بولاية نيو ساوث ويلز، وخلاله تمت سيامة الشماس مينا جرجس كاهنًا باسم القس إسحق، ليتولى الخدمة في الكنيسة ذاتها.

وفي إيبارشية ميلانو بإيطاليا، ترأس الأنبا أنطونيوس، أسقف الإيبارشية، قداس سيامة كهنوتية جديدة بدير القديس شنودة الأرشمندريت، حيث تم تعيين الأب جيوفاني والأب أنجيلوس للخدمة الكنسية