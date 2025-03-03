سكرتير مساعد دمياط يترأس لجنة صرف الدقيق

ترأس اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، الإجتماع الدورى المشكلة بالقرار رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد الكميات لكل فئة من الفئات المستحقة لصرف النخالة الخشنة من مطاحن مديرية التموين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من مديريات التموين والزراعة والطب البيطرى والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم من أعمال في هذا الشأن حيث قد وجه السكرتير العام المساعد أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود وتوحيدها للعمل على تحديد الكميات المناسبة لكل فئة وفقًا للمعايير المحددة في هذا الشأن وتحديد للمستحقين الفعليين للصرف.

وعقب الاجتماع أجرى اللواء عبد الله عاشور زيارة تفقدية الى مطحن السيالة أسفرت عن رصد عدة ملاحظات، حيث وجه بضرورة العمل على سرعة تلافيها لتحسين الأداء وتنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة وفعالية.

استكملت لجنة الاصحاح البيئى في محافظة دمياط أعمالها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث يجرى استكمال أعمال رفع المخلفات البلدية، و نُفذت تلك الأعمال اليوم بمدينة عزبة البرج وذلك بالتعاون بين إدارة شئون البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة.

كما تم تنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، باستخدام الرمال النظيفة الناتجة من أعمال التكريك بميناء دمياط، وذلك لمنع انتشار الحشرات والامراض.

هذا وعلى جانب آخر، تم عقد ندوة بعنوان الاصحاح البيئي وعلاقته بالقوانين والتشريعات البيئية للمياه ، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مجدى عطا الله و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، حاضر خلالها الدكتور ممدوح سراج أستاذ البيئة النباتية بجامعة دمياط وتضمنت عدد من المحاور أبرزها مفهوم الاصحاح البيئي وأهميته والتشريعات البيئية الخاصة بالمياه والتوعية المسئولية المجتمعية.