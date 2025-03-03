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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عمان وأمريكا تعززان التعاون وتبحثان القضايا المشتركة

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
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بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين اهتمام البلدين المشترك بدعم جهود تحقيق السلام العادل، وخفض التصعيد، وإيجاد حلول سلمية عبر الحوار البناء.

كما شدد الوزيران على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي القائم، ومتابعة برامج الشراكة والتجارة، وتبادل المعرفة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ماركو روبيو برامج الشراكة والتجارة