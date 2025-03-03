مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الفيوم

لقى طفله مصرعه بمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، نتيجة صعق كهربائى إثر ملامسة يدها لسلك كهرباء عارى بثلاجة المنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي طاميه المركزي، بوصول طفله تدعى" جنات .ط. أ. أ " 6 سنوات ومقيمه بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطه طاميه الى مكان الواقعه.

وتبين من المعاينة والفحص ووسؤال والد الطفله، أنه أثناء تواجدها بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية بالثلاجة مما نتج عنه صعقها ووفاتها.



وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية. تحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.