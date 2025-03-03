تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية في فبراير بنحو مليوني طن

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية في فبراير 2025، حيث صدرت أوكرانيا 28.853 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية منذ بداية السنة التسويقية 25/2024 (يوليو 2024-يونيو 2025)، مع شحن 3.162 مليون طن في شهر فبراير وحده، وفقا لوزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية أنه بحلول نفس التاريخ من العام الماضي، بلغ إجمالي الشحنات 29.136 مليون طن، بما في ذلك 5.26 مليون طن في فبراير 2024.

ومنذ بداية الموسم الحالي، صدرت أوكرانيا 11.883 مليون طن من القمح (مقارنة بـ 11.449 مليون طن في 24/2023)، و2.124 مليون طن من الشعير، و14.405 مليون طن من الذرة.

وتقدر إجمالي صادرات الدقيق الأوكرانية منذ بداية الموسم، حتى 24 فبراير، بنحو 46.400 طن (مقارنة بـ 73.000 طن في 24/2023)، بما في ذلك 42.900 طن من دقيق القمح.