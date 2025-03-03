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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب كنس الشارع.. إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أسرتين بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخص بإصابات متنوعة جراء مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة النارية سقط خلالها شخص مصاب، وعلى الفور انتقل ضباط مديرية أمن الفيوم إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على المشاجرة، وفرض كردون أمني.


تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة شخص بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين أسرتين بسبب كنش الشارع بقرية طبهار بدائرة المركز.

 

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبينّ اصابة شخص يدعى" بدوي . ف "، 47 سنة، ومقيم بقرية طبهار، إثر إصابته بطلق ناري في المشاجرة، جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

تمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة، وتم القبض على المتهمين والتحفظ على طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني بمحيط القرية لعدم تجدد المشاجرة بين الطرفين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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