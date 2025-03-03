الصين تأمل التوصل لحل مستدام للأزمة الأوكرانية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، عن أمل بلاده في أن تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حل مستدام ودائم للأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث الصيني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، خلال مؤتمر صحفي يومي عندما طُلب منه التعليق على المحادثات التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتحولت إلى مشادة كلامية، "إن الصين ستواصل لعب دور بناء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام".

وعما إذا كانت الصين سترسل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، كما اقترح بعض المحللين، قال إن "الصين لم تبدأ أزمة أوكرانيا ولا هي طرف فيها".

وأضاف "ندعم كل الجهود المؤدية إلى التسوية السلمية للأزمة"، مشيرا إلى أن الصين تأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى حل مستدام ودائم يأخذ في الاعتبار شواغل كل طرف.