مسلسل «حكيم باشا» الحلقة الثالثة.. مصطفى شعبان يعترف بولده من دينا فؤاد

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا، محاولة لقتل "حكيم" مصطفى شعبان، أثناء رجوعه إلى البلد لحضور السبوع، ولكنه نجى منها بعد أن قام بإطلاق الرصاص هو و"بحر" محمد نجاتي على من يحاولون التخلص منه.

وأشعل "حكيم" مصطفى شعبان، حفل سبوع "نوح" برقصه الرائع بالحصان، وسط حضور العائلة وكبار البلد، في مشهد هائل، ثم بارز "حكيم" بالعصا أمام "شبل" أحمد عبد الله محمود، وإنتصر مصطفى شعبان على "شبل" في النهاية.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكيم باشا"، وفاة الطفل نوح"، بعد أن حملته جدته "جلاله" سلوى خطاب وأصابته بالعين وحسدته.

وانتهت الحلقة، على مقابلة غزل" دينا فؤاد لـ "حكيم" مصطفى شعبان، وأعطته والده التي انجبته منه ثم وقعت على الأرض، في صدمة لحكيم.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، من بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجدة منير، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.