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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار متفاوتة الشدة بعدة مناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا  الثلاثاء حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد  ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. 

كما يشهد غدا الثلاثاء امطار متوسطة على محافظة مطروح،  وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ومدن القـناة وجنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى. 

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  28 للعظمي والصغري 14 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا الثلاثاء